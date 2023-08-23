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В Самаре юрлицо компании оштрафовано за попытку дачи взятки налоговику

Юридическое лицо ООО «Континент» выплатит штраф в размере 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от своего имени (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Поводом для его привлечения к административной ответственности стала попытка передачи взятки представителю фискального органа. Об этом сообщает прокуратура Самарского района Самары.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики выяснили, что в мае текущего года директор и учредитель ООО «Континент» передал должностному лицу межрайонной инспекции ФНС РФ № 18 региона 100 тыс. руб. За указанную сумму налоговая служба должна была покровительствовать взяткодателю и не проводить проверок компаний, обслуживаемых бухгалтерской фирмой.

Сотрудник контрольного органа отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о ситуации силовикам.

В отношении главы компании было возбуждено уголовное дело. В итоге Самарский районный суд признал фигуранта дела виновным и отправил его в колонию общего режима, а также обязал выплатить штраф в размере трех млн руб. После этого юрлицо компании было привлечено к административной ответственности.

Ранее предприниматель из Самары была признана виновной в аналогичном преступлении. Она пыталась дать взятку сотруднику налоговой инспекции.

Георгий Портнов

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