В Иркутской области предложили разрешить жителям приватизацию земли у Байкала

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен сообщил, что в рамках работы над поправками в федеральный закон «Об охране озера Байкал» будет рассмотрена возможность приватизации земли жителями Байкальской природной территории.

«Граждане, семьи, целые поселки не могут с 2001 г. оформить в собственность землю, на которой они живут столетиями. Земля находится в аренде, люди не могут пользоваться президентскими программами, не работает сельская ипотека, программа материнского капитала, нельзя оформить ИП и решить вопросы с занятостью и так далее», - заявил Сергей Тен на совещании в правительстве Иркутска.

Также он отметил, что оборот земель внутри границ населенного пункта никак не влияет на природоохранные ограничения и запреты. По словам депутата, на территории Иркутской области в центральной экологической зоне живет около 36 тыс. человек более чем в 70 населенных пунктах.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, Госдума в первом чтении приняла законопроект, который допускает сплошные рубки леса в рамках строительных проектов в центральной экологической зоне озера Байкал. Авторы законопроекта предложили разрешить возведение дорог, очистных сооружений, кафе, ресторанов и прочего. В обосновании инициативы указывается, что меры являются заботой о местных жителях.

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Александр Киселев