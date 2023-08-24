В Тольятти бывшего главврача больницы обвинили в злоупотреблении и растрате

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача второй городской больницы Тольятти. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый на протяжении двух лет с декабря 2020 года «незаконно начислял 15 сотрудникам выплаты за увеличенный объем работы» по нацпроекту «Здравоохранение». Каждый месяц работники учреждения снимали с банковских карт часть средств и передавали их бывшему главврачу больницы. Затем он тратил деньги по личному усмотрению.

Всего было похищено более 1,6 млн руб., считают силовики. На этапе следствия было арестовано имущество и деньги обвиняемого в общем размере свыше 1,3 млн руб. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Тольятти.

Ранее в Самаре главу «Народного контроля» признали виновным в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к лишению свободы на 5,5 лет условно с испытательным сроком на четыре года. Также ему назначен штраф в размере 250 тыс. руб.

Георгий Портнов