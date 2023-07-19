В Самаре главу «Народного контроля» признали виновным в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями

Председателя Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Народный контроль» Александра Васюкова признали виновным в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к лишению свободы на 5,5 лет условно с испытательным сроком на четыре года. Также ему назначен штраф в размере 250 тыс. руб. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

В обязанности председателя региональной общественной организации входит информирование должностных лиц управления Роспотребнадзора по Самарской области о фактах нарушения прав потребителей, случаях обнаружения недоброкачественной и опасной продукции. При этом, по данным следствия, во время общественного контроля обвиняемый требовал с работников торговли деньги за то, что он не будет сообщать должностным лицам Роспотребнадзора о выявленных нарушениях.

«Злоумышленник угрожал потерпевшим привлечением к административной ответственности, после чего они соглашались с требованиями и передавали ему денежные средства, при этом их передача оформлялась через подписание договоров о якобы оказанных консультационных услугах»,– уточняют следователи. Так, в период с 2017 по 2021 год глава «Народного контроля» получил более 240 тыс. руб.

Кроме того, из-за данного преступления в регионе выпускалась продукция с нарушением сроков годности и правил маркировки товаров.

Ани Айвазян