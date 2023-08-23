В Петербурге с начала года спрос на рабочие специальности вырос на 55%

С начала года спрос на представителей рабочих профессий в Санкт- Петербурге вырос на 55%, за год — на 78%, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы «HeadHunter Северо-Запад».

За последний месяц на сферу «Рабочий персонал» в городе пришлось 16% всех открытых вакансий, при этом на одну вакансию в среднем размещено 2,7 резюме.

По информации аналитиков HeadHunter, наиболее остро работодатели нуждаются в водителях, упаковщиках и комплектовщиках, разнорабочих, грузчиках и слесарях. Также в список самых востребованных специалистов вошли кладовщики, электромонтажники, монтажники, токари с фрезеровщиками и машинисты.

В среднем петербургские компании готовы платить рабочим от 60 до 100 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие зарплаты в сфере наблюдаются у монтажников ПВХ-окон (до 220 тыс. рублей), шиномонтажников (до 300 тыс. рублей), разнорабочих на заводе моторных масел (до 384 тыс. рублей), водителей крана-манипулятора (от 168 тыс. рублей) и рабочих на производстве морепродуктов (до 220 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя зарплата петербургских учителей в июле составила 50 тысяч рублей.

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