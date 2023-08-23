В Нижнем Тагиле мужчина держал в заложниках жену и семилетнего ребенка

В Нижнем Тагиле 29-летний мужчина, состоящий на учете у врача-психиатра, держал в заложниках в квартире свою жену и семилетнего ребенка. Как рассказали старший помощник руководителя регионального следственного комитета Александр Шульга, сообщение о том, что мужчина длительное время удерживает дома на Уральском проспекте жену с ребенком поступило 22 августа.

Женщина смогла отправить сообщение своим родственникам и те вызвали полицию. Следователи начали проверку, чтобы выяснить есть ли признаки преступления по ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы). Следователи также выясняют, был ли причинен вред здоровью женщины и ребенка.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, мужчина задержали, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). «Чтобы спасти женщину и ее ребенка, представителям МВД пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом»,— прокомментировал полковник Горелых.

Сейчас мужчина находится в специализированном медучреждение. Отмечается, что женщина вышла за него замуж всего полгода назад. Валерий Горелых отметил, что у мужчины был пневматический пистолет. Женщине с ребенком помощь врачей не потребовалась. «Собранные по инциденту материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный СКР»,— отметил полковник Горелых.

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