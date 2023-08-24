Пять городов Ярославской области оборудуют информацией для туристов

Ярославская область получила федеральную субсидию на развитие туристской инфраструктуры в размере 7 млн руб. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На эти средства проведут работу по созданию информационных зон на туристическом маршруте «Ярославия – страна городов» в Ростове, Рыбинске, Тутаеве, Переславле-Залесском и Ярославле.

Как сообщают в правительстве, в Ростове на улице Каменный Мост планируется установить мобильный туристско-информационный центр. Также будет оборудован санитарный модуль. Возле туристского информационного центра и на привокзальной площади появятся элементы системы навигации.

Работы планируют провести до конца года. Как сообщал «Ъ-Ярославль», ярославские власти делают ставку на развитие туризма в регионе. Так, для развития туристской инфраструктуры планируется выселить органы власти из исторических зданий, чтобы расположить там отели и рестораны.

Антон Голицын