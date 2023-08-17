В Ярославской области госорганы будут выселять из исторических зданий

В Ярославской области органы государственной власти и местного самоуправления будут выселять из исторических зданий, а сами здания продавать с целью развития туристской инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев в ходе стратегической сессии, посвященной развитию туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

«Количество туристов в регионе необходимо увеличить — и не на 20 или даже 50%, а в разы. Сейчас мы создаем новые возможности для открытия новых туробъектов: ресторанов, кафе, гостиниц. И для этого вовлекаем в хозяйственный оборот исторические здания, которые заняты государственными и муниципальными структурами. Будем их приватизировать, чтобы шло увеличение экономической активности, появлялись новые предприятия и рабочие места»,— заявил Михаил Евраев.

В правительстве области пока что затруднились назвать конкретные здания, которые могут быть проданы, но сообщили, что речь в первую очередь идет об объектах центра Ярославля, включенного в зону Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Цель — освободить все здания в зоне ЮНЕСКО»,— уточнили «Ъ-Ярославль» в правительстве Ярославской области.

Потенциально под этот критерий попадают департаменты образования Ярославля и Ярославской области, региональные департаменты финансов и культуры. Подобный пример уже есть: мэрия Ярославля продала здание бывшей гостиницы «Царьград», в которой располагался департамент городского хозяйства. Сейчас его реставрирует новый собственник. Правда, причиной продажи были не планы развития туризма, а аварийное состояние здания и отсутствие денег на его ремонт.

Антон Голицын