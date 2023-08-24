«Неплохо было бы сначала на Земле порядок навести»

Станция «Чандраян-3» приступила к освоению поверхности Луны. Президент России Владимир Путин по этому поводу направил поздравительную телеграмму руководству Индии. Среди главных целей индийской экспедиции поиск воды и полезных ископаемых. Российская лунная миссия, как известно, буквально накануне потерпела неудачу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что России теперь будет непросто победить в космической гонке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Луноход «Прагъян» выехал на поверхность спутника Земли. Индия стала первой страной, которая сумела высадиться на южном лунном полюсе. И четвертой после СССР, США и Китая сумела доставить туда луноход. В стране национальный праздник, Нарендру Моди поздравляет буквально весь мир, и Россия, естественно, не исключение. Премьер-министр как раз находится на саммите БРИКС, где уже предложил партнерам совместно осваивать космос. Последние, конечно, поддержали.

Однако что-то подсказывает: вряд ли проект большой космической дружбы будет реализован в полном объеме. Слишком сильны амбиции потенциальных участников — наверняка ведь каждый захочет быть здесь первым. А лидер, как известно, бывает только один — коллективных лидеров не бывает. Но попробовать можно, почему бы и нет.

Тем не менее все-таки приходится констатировать: у индусов получилось, а у нас нет. Но не беда, российская лунная программа жива, так что, наверное, будет и на нашей улице праздник, и «любимый лунный трактор» совершит еще свое большое путешествие, порадует российских граждан уникальными кадрами, а, может быть, и жизнь на Луне обнаружит. Или еще где-нибудь. И, кажется, если бы Америка запустила свой луноход, было бы еще горше. А Индия все-таки дружественная страна, пока что. Так порадуемся за них искренне.

Впрочем, опустимся на грешную Землю. Главный вопрос звучит так: до космоса ли сейчас Российской Федерации? Слишком много разных событий в последнее время происходит. Может быть, паузу взять? Неплохо было бы сначала на Земле порядок навести, чтобы никто не мешал спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой осваивать межпланетное пространство.

Космос ведь никуда не денется, он вечен. Да, можно отстать в космической гонке и пропустить вперед ту же Индию или Китай. Да, неприятно, но не смертельно. Лучше собраться с силами и совершить уже такой рывок, что никто не догонит. С другой стороны, разве что-то происходит такое, чтобы перестать космосом заниматься? Страна движется вперед. Вот и БРИКС расширяется. Вполне вероятно, что следующий саммит в России пройдет, в Казани. Там прорывные решения и примем, в том числе и по совместной космической программе.

А, может быть, и наш луноход к тому времени уже будет осваивать новые горизонты. Сейчас время такое — новые возможности открываются. Если справедливый мир построим, все неудачи в скорости и забудутся. Да, именно так и случится, если только суждено нам будет жить в этой новой счастливой реальности. А пока еще раз поздравим индийских товарищей с успехом их лунной программы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".