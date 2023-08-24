Городской курорт «Притяжение» - в числе победителей бизнес-премии «Герои городов 2023»

На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» получил диплом за первое место в номинации «Культура и отдых: досуг» бизнес-премии «Герои городов 2023».



Фото: Евгений Рухмалев

Премия организована госкорпорацией ВЭБ.РФ и Московским урбанистическим форумом при поддержке Минэкономразвития РФ, национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», компании VK, Корпорации МСП, Развивай.рф, Школы управления СКОЛКОВО и центров «Мой бизнес». Всего на премию было подано 500 заявок из 161 города. Экспертный совет выбрал 87 проектов из 61 города, вошедших в шорт-лист.

Лауреатами премии стали 17 бизнес-проектов, в наибольшей степени повлиявших на улучшение качества среды в российских регионах.

Проект "Притяжение" реализуется в Магнитогорске с 2019 года. Инициатором и инвестором проекта является председатель Совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников.

Фото: предоставлено ПАО «ММК»

В 2022 году была открыта первая очередь проекта площадью в 27 гектаров парковой территории с бульваром, роллерпарком, светомузыкальным фонтаном, инфоцентром и фудмоллом. Парковая территория городского курорта включает в себя пешеходные, беговые и велодорожки, различные зеленые насаждения, в том числе, тематический цветочный сад.

В 2023 году в рамках второй очереди проекта был открыт искусственный видовой холм высотой 36 метров, на вершине которого оборудована смотровая площадка, озеро площадью 12 гектаров, над которым построен видовой мост протяженностью 400 метров. Сеть велосипедных и пешеходных дорожек в парке увеличилась на 40 километров. К уже имеющимся детским площадкам добавилась водная детская площадка, которая оснащена оборудованием с подачей воды.

«У нас получается большой, очень масштабный проект городского курорта, который мы стремимся сделать еще более насыщенным и привлекательным для жителей всех возрастов и интересов, чтобы он стал настоящей точкой притяжения для магнитогорцев и гостей города», – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Проект «Притяжение», реализация которого запланирована до 2025 года, предполагает комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров.

Грандиозный урбанистический проект по достоинству оценили жители и гости Магнитогорска – победителей престижного конкурса определяли жители России на официальном сайте премии в ходе открытого онлайн-голосования.

ПАО «ММК»