В Иркутской области экс-сотрудница ВСЖД получила срок за разглашение гостайны

В Иркутской области экс-сотруднице подразделения Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) вынесли приговор по делу о разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Суд назначил ей год условно с испытательным сроком 6 месяцев, сообщает региональное управления ФСБ.

Обвиняемая передала секретные данные своему супругу для последующего уничтожения. Не имеющий допуска к государственной тайне гражданин, получил сведения о грузоперевозоках.

Как отметили в ведомстве, в этом году жителям Иркутской области были объявлены 17 предостережений с целью профилактика подобных преступлений.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в Республике Хакасия приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы 35-летнего экс-сотрудника полиции. С января 2021 года он передавал украинскому «интернет-магазину», занимавшемуся продажей наркотиков, сведения гостайны о действиях полиции по пресечению поставок запрещенных веществ в республику.

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Александр Киселев