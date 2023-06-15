В Хакасии осудили полицейского за разглашение информации об антинаркотических операциях

Верховный суд Республики Хакасия приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы 35-летнего бывшего сотрудника полиции, который за денежное вознаграждение с января 2021 года предоставлял украинскому «интернет-магазину», занимавшемуся незаконной реализации наркотиков, сведения гостайны о действиях полиции по пресечению поставок наркотиков в республику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По месту осужденного дополнительно были изъяты наркотические средства синтетического происхождения в крупном размере. Свою вину полицейский признал и исполнил условия досудебного соглашения.

Суд также запретил ему занимать должности на государственной службе на 4 года и лишил звания подполковника полиции, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Республике Хакасия. Приговор в законную силу пока не вступил.

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Игорь Лавренков, Кемерово