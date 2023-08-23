Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося бизнес-джета Embraer

Росавиация опубликовала полный список пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Бологовском районе Тверской области в среду, 23 августа. Среди них — основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин и командир компании Евгений Уткин.

Также по информации агентства, на борту находились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Томин, Валерий Чкалов и Николай Матусеев.

Среди членов экипажа в списке указаны: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

По информации МЧС, при крушении бизнес-джета погибли 10 человек: на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна. На месте происшествия работает следственная группа, которая проводит все необходимые экспертизы и и следственные действия для установления причин авиакатастрофы.

Росавиацией также создана специальная комиссия, которая расследует обстоятельства и причины авиакатастрофы. Специалисты проводят поиск бортовых средств объективного контроля для их расшифровки и анализа записей «чёрных ящиков».

По данным агентства, потерпевший крушение самолет принадлежал компании «МНТ- Аэро», которая специализируется на бизнес перевозках.

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