СКР возбудил дело по факту крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области

По факту крушения самолета в Тверской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, сообщили 23 августа в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, на борту бизнес-джета, потерпевшего крушение в Бологовском районе Тверской области, находились 10 человек. По предварительным данным, все они погибли.

Уточняется на место происшествия выехала следственная группа, которая назначит все необходимые экспертизы и проведет следственные действия для установления причин авиакатастрофы.

Тем временем Росавиация сообщила, что обстоятельства и причины авиакатастрофы начала расследовать специально созданная комиссия. На первом этапе расследования специалисты проведут поиск бортовых средств объективного контроля для их расшифровки и анализа записей «чёрных ящиков».

По данным ведомства, потерпевший крушение самолет принадлежал компании «МНТ- Аэро», которая специализируется на бизнес перевозках.

Ранее Росавиация сообщала, что в списке пассажиров значится основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте