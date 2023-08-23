Ипотеку провоцирует ставка

Каждый второй крупный банк повысил ставки по ипотеке. Теперь кредиты на покупку жилья они выдают в среднем под 14% годовых, это данные финансового маркетплейса «Сравни», с которыми ознакомились «Известия». Таким образом кредитные организации отреагировали на внеплановое повышение ЦБ ключевой ставки до 12%.

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Тогда условия ипотеки изменили Альфа-банк, Газпромбанк, банк «Тинькофф» и другие игроки, сейчас на повышение ставки пошли «Сбер» и ВТБ. Последний сообщил, что на этом фоне резко вырос спрос на жилищные кредиты, количество заявок на прошлой неделе увеличилось на 40%.

Что в данной ситуации будут делать застройщики? Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт не ожидает сильного снижения интереса к покупке жилья. По ее мнению, девелоперы поддержат спрос скидками и акциями:

«Я не вижу глобального отказа от приобретения недвижимости только из-за повышения ключевой ставки, потому что заемщик же просто улучшает свои жилищные условия, это необходимость, а не спекуляция.

И самое разумное, что в этой ситуации могут сделать застройщики, — это взять на себя компенсацию повышения ключевой ставки в размере бонусов.

Например, вы приобретаете квартиру, а мы за вас платим проценты. Я вижу эту тенденцию, уже многие компании готовят такой маркетинговый ход: они возьмут на себя эту затрату с тем, чтобы этот механизм продолжал работать. Да, они готовы будут уменьшить свою прибыль, но удержать покупателя».

При этом во всех кредитных организациях пообещали, что по льготным программам стоимость ипотеки не изменится.

Сейчас такие инструменты поддерживают спрос, однако их будущее неопределенно, особенно если регулятор продолжит повышать ключевую ставку, заметил вице-президент группы компаний «БЕСТ-Недвижимость» и Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. При этом возможности застройщиков давать скидки также ограничены, подчеркнул он:

«Весьма вероятно, нынешнее повышение ключевой ставки было не последним. Если это произойдет, боюсь, что застройщикам дальше уже отвечать-то будет толком нечем.

Ведь есть определенные показатели рентабельности, ниже которых они отступить уже не могут, если только не брать совсем уж тяжелую ситуацию, когда надо просто выходить в деньги любой ценой. Но пока вроде в строительной отрасли обстоятельства еще не такие.

Весьма вероятно, что осенью вместо традиционного оживления нас ждет, наоборот, замораживание активности. Рынок недвижимости — штука инерционная, поэтому если эта тенденция будет продолжительной, то не исключено, что ближе к весне мы увидим и снижение цен на жилье.

Подобное повышение ставок банками приведет к тому, что расходы бюджета на субсидирование ипотеки тоже существенно вырастут. Сможет ли государство дальше эти программы поддерживать, пока вопрос, особенно с учетом того, что федеральный бюджет, как мы знаем, сильно дефицитен.

Если от льготной ипотеки откажутся или будут пересмотрены ее условия, и ставки повысятся вслед за ключевой, то это, безусловно, окажет дополнительное негативное влияние на текущую ситуацию».

Банки второй раз за август изменили условия по ипотеке. Первый раз кредиты подорожали в начале месяца, когда Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%.

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Елена Иванова