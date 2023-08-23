Только треть заявленных муниципалитетами Удмуртии инвестиционных предложений готова к реализации. Результаты работы властей на местах по формированию проектов и площадок для бизнеса оказались не очень хорошими, отметил на аппаратном совещании глава региона Александр Бречалов. В районных администрациях говорят, что отдельные инвестпроекты уже реализуются, но понимания, как привлечь на свои площадки предпринимателей, у них нет. Кроме того, сам бизнес испытывает финансовые сложности и не готов вкладываться. Эксперты считают, что для вложения инвестиций в районы необходимо настраивать более тесное взаимодействие между муниципалами и бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация инвестиционных возможностей муниципалитетов в рамках недели экономики в Удмуртии

Фото: прес-служба главы и правительства Удмуртии Презентация инвестиционных возможностей муниципалитетов в рамках недели экономики в Удмуртии

Фото: прес-служба главы и правительства Удмуртии

На аппаратном совещании глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что по итогу недели экономики власти районов и городов республики представили 236 проработанных проектов и площадок, которые «упакованы по отраслям и объемам инвестиций».

«Хочу обратить внимание всех глав районов и городов и ваши экономические блоки, что изначально было заявлено более 700 инвестиционных предложений, и из них готово к реализации только 236. Скажем так, результат так себе. Между тем, только вот эти 236 — это новые проекты и возможности, – предполагают инвестиции более чем на 8 млрд руб.»,— прокомментировал господин Бречалов.

Глава Удмуртии отметил команды экономических блоков Глазова, Воткинска, Сарапула, а также Завьяловского, Алнашского, Сарапульского и Увинского районов. Больше всего площадок заявлено под сельское хозяйство — 78, промышленность — 63, туризм — 35.

В муниципалитетах говорят, что сталкиваются со сложностями в привлечении инвесторов, потому что просто порой не знают, как это делать. «Вроде бы, всего хватает, но надо уметь привлечь инвесторов. Честно говоря, мы не знаем, как это сделать. Работаем, советуемся с Корпорацией развития, но что-то пока не складывается,— рассказал глава Шарканского района Василий Муклин.— Возможно, район непривлекателен для бизнеса, может быть, у наших местных инвесторов отсутствуют средства. Среди крупных предпринимателей о нас мало кто знает. Вероятно, не хватает информационного освещения. Александр Владимирович (Бречалов.— “Ъ-Удмуртия”) постоянно говорит, что необходимо максимально использовать информационные площадки. Но, я так понимаю, в Удмуртию мало кто готов войти»,

В Шарканском районе, по его словам, в настоящий момент реализуется лишь один инвестиционный проект. Бывший пионерский лагерь «Юный нефтяник», который находился в муниципальной собственности, выкупил один из местных предпринимателей.

«Он сейчас там активно работает. Мы ему чем можем помогаем. Но этого все равно недостаточно. Ему со стороны Корпорации развития Удмуртии необходима помощь в продвижении. Проект очень большой, по предварительным расчетам необходимо вложить 2 млрд руб.»,— сказал господин Муклин.

Глава Можгинского района Александр Васильев рассказал «Ъ-Удмуртия», что в настоящий момент на территории реализуется крупнейший инвестиционный проект по линии Газпрома, идет большое строительство Удмуртского резервирующего комплекса. «Более 120 жителей Можги и Можгинского района активно участвуют в этом проекте. В течение пяти лет будет освоено свыше 50 млрд руб. Объем закачиваемого газа на территорию района увеличится примерно в четыре раза. При этом численность работников тоже вырастет примерно в два раза»,— рассказал господин Васильев.

Еще одна перспективная площадка для привлечения инвестиций в Можгинский район — территории бывших колоний, говорит Александр Васильев. «У нас есть печальный опыт с одной из колоний. В 2012 году лечебно-исправительное учреждение №2 прекратило свое существование, и в течение трех лет здание “разбомбили”, все имущество растащили, что-то сдали в металлолом. Сейчас эта территория представляет такое жалкое зрелище, что впору фильм ужасов там снимать. Но у нас есть такая же колония, которая прилегает к федеральной трассе М7. Там действует охрана, здание находится в прекрасном состоянии. Сейчас мы прорабатываем эту тему, собираем предложения, подо что можно использовать эту территорию»,— поделился господин Васильев.

В руководстве администрации одного из районов на условиях анонимности также сообщили, что для привлечения инвесторов со стороны не хватает информационной освещенности. «У нас есть региональная площадка — “Инвестиционная карта Удмуртии”, там и наши инвестпроекты указаны, но никто к нам не идет. Может быть, потенциальные инвесторы не знают о такой площадке. Может быть, они не видят интереса — вкладывать средства в район. Помощь от правительства оказывается, но лишь в консультациях и методической помощи»,— рассказал собеседник.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов отмечает, что причина в низкой активности районов по привлечению инвестиций может быть в том, что там сейчас «все нормально».

«В районах развито сельское хозяйство, на него направляются большие субсидии и гранты. В целом, в селе все не так плохо. Селяне неплохо живут с точки зрения занятости, доходов, возможностей развития их предпринимательской деятельности. Поэтому, возможно, у них есть некоторая успокоенность»,— прокомментировал эксперт.

По его мнению, районному руководству не хватает взаимодействия с бизнесом. «Необходимо создавать объединения между муниципальными образованиями и бизнесом, который уже хорошо развился. Это промышленное, строительное направление — там, где концентрация денежных средств довольно большая. Бизнес может эффективно направить свои средства, будут развиваться новые территории, и району будут преимущества»,— добавил господин Галиахметов.

Татьяна Колегова

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