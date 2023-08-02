Инвестиционные возможности представили Воткинск и Шарканский район Удмуртии

Власти Воткинска, Воткинского и Шарканского районов представили инвестиционные возможности в рамках недели экономики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В частности, существует потребность в реализации бизнес-проектов в сферах ОПК и туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прес-служба главы и правительства Удмуртии Фото: прес-служба главы и правительства Удмуртии

По словам главы Удмуртии Александр Бречалова, Воткинск, Воткинский и Шаркансий район являются одним кластером, в первую очередь, в туризме, в котором должна быть сильная интеграция. «Есть огромные возможности для микробизнеса в торговле, в сфере услуг и гостеприимства, и, конечно же, в производстве — от сельского хозяйства до обрабатывающей промышленности. Также у нас большие земельные ресурсы»,— отметил господин Бречалов.

Так, в Воткинске есть возможность предоставления земельного участка на берегу пруда под строительство гостиничного комплекса с номерным фондом 60 мест. Объем инвестиций составляет 250 млн руб., а город предлагает все коммуникации. Воткинский район предлагает для инвесторов готовый санаторный бизнес в поселке Новый, где на участке в 6 га размещены 12 строений и два основных корпуса. Объем инвестиций — 95 млн руб.

Шарканскому району необходимы инвесторы для развития агропромышленного сектора. В частности, муниципалитет предлагает строительство крупного тепличного комплекса по выращиванию овощей на территории общей площадью 46 га. Проект рассчитан на минимальную стоимость энергоресурсов, а объем инвестиций — 50 млн руб. на 1 га.