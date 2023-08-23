Пяти петербургским предприятиям выделят займы на 1,5 млрд рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) Санкт-Петербурга одобрил займы на сумму более 1,5 млрд рублей пяти городским предприятиям, сообщили 22 августа в пресс-службе Смольного.

По различным программам фонда льготное финансирование получат АО «Силовые машины» (499 млн руб.), АО «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» (700 млн руб.), ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» (200 млн рублей), ООО «ПО «АВТО-РАДИАТОР» (74 млн руб.) и ООО «ФОРМАЦИЯ» (28 млн руб.).

Большая часть средств будет выделена в качестве займа для приобретения оборудования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ФРП одобрил выделение средств городским предприятиям на общую сумму 714,9 млн рублей.

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