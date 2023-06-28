Трем петербургским предприятиям выделят займы на 715 млн рублей

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил выделение средств городским предприятиям на общую сумму 714,9 млн рублей. Деньги будут выделены в качестве займа для приобретения оборудования, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

В частности, возможность городского льготного финансирования получили: ООО «Пушкинский машиностроительный завод» (430,4 млн руб.) — под проект организации производства новой трубной продукции -толстостенных труб, ООО «Типография «Индустрия Цвета» (205 млн руб.) — под проект модернизации и увеличения производственных мощностей и ЗАО «Завод им. Козицкого» (79,5 млн руб.) на период участия предприятия в реализации нацпроекта «Производительность труда» под проект увеличения производственных мощностей.

В общей сложности Фондом развития промышленности Санкт-Петербурга за 2003 год выдано займов на 1,573 млрд рублей, уточнил господин Поляков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный оплатит петербургским дизайнерам часть затрат на пошив коллекций.

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