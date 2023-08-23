Тюменца, взявшего в заложники работников «Магнита», отправили в колонию на 9 лет

Центральный окружной военный суд отправил на девять лет в колонию жителя Тюмени, который в марте взял в заложники сотрудников магазина «Магнит». По данным СУ СКР по Тюменской области, три года из девяти 34-летний Алексей Газиев проведет в тюрьме, оставшиеся шесть — в колонии строгого режима.

По данным региональной прокуратуры, в марте 2023 года ночью, мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, решил покончить жизнь самоубийством, «поскольку у него не было ни жилья, ни денег, а бывшая супруга и дети с ним не общались». «Для этого он поднялся на балкон многоэтажного жилого дома и хотел выпрыгнуть с него, но передумал "просто так умирать". С этой мыслью он спустился вниз и пошел в круглосуточный магазин, чтобы похитить продукты питания и алкоголь»,— прокомментировали в прокуратуре.

В супермаркете по ул. Александра Протозанова он похитил нож и, угрожая им трем сотрудникам магазина, заставил их запереть все двери. После этого он отправил двух продавцов в подсобное помещение, а администратора связал скотчем и, приставив нож к горлу. От силовиков, которые приехали на место он потребовал пригласить представителей СМИ. По данным прокуратуры, мужчина хотел, чтобы его убили при штурме магазина.

«На неоднократные требования отпустить потерпевших виновный отвечал отказом, после чего сотрудники правоохранительных органов проникли в магазин и задержали злоумышленника, освободив заложников»,— добавили в прокуратуре Тюменской области.

Во время суда мужчина признал вину и извинился перед сотрудниками магазина. Суд признал его виновным по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват в заложники с применением предмета, используемого в качестве оружия), п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении двух лиц) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Приговор в законную силу не вступил.

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