В Петербурге введены ограничения движения по дамбе

Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений напомнила водителям о действующих ограничениях движения транспорта по дамбе.

Как сообщили в КЗС, с 23 по 25 августа, из-за проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 движение временно ограничено в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД).

«Ъ-СПб» писал, что ранее, с 21 по 22 августа, по тем же причинам для водителей был частично недоступен транспортный отсек Финской стороны (внешнее кольцо).

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