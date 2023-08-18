Движение по дамбе в Петербурге ограничат из-за ремонта

В Петербурге из-за запланированных ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений вводятся временные ограничения движения по дамбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе КЗС, ограничения будут действовать: с 21 по 22 августа — в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо), а с 23 по 25 августа — в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо).

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом. При этом срок перекрытия будет составлять не более 7-10 минут, пообещали в КЗС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в июле дамбу в Петербурге полностью перекрывали из-за реконструкции Кронштадтского шоссе.

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