В Липецкой области продают базу отдыха на берегу реки Воронеж за 90 млн рублей

Базу отдыха «Зеленая долина» на берегу реки Воронеж в селе Введенка Липецкой области продают за 900 млн руб. Информация об этом появилась на сайте «Авито». Площадь комплекса составляет 7 тыс. кв. м.

На территории базы расположены трехэтажный корпус вместимостью 240 человек, 18 двухэтажных гостевых домиков на 12 человек каждый и два двухэтажных коттеджа класса «Люкс», в каждом из которых расположены четыре комнаты. Также в «Зеленой долине» есть столовая с тремя залами, баня с бассейном, конюшня, пруд, две скважины, водонасосная башня.

По словам продавца, здания отапливаются пеллетными котлами, в качестве топлива в которых используются деревянные гранулы — пеллеты. Также на территории базы отдыха установлена система видеонаблюдения.

Интересно, что это уже, как минимум, четвертое объявление о продаже «Зеленой долины» на «Авито» — предыдущие сняты с публикации. Ранее ее пытались реализовать за 100 млн руб.

Ранее стало известно, что производитель колбас продает ресторанно-гостиничный комплекс под Липецком за 100 млн руб.

Алина Морозова

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