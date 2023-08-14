Производитель колбас продает ресторанно-гостиничный комплекс под Липецком

На сайте «Авито» было опубликовано объявление о продаже ресторанно-гостиничного комплекса Чернышевой, расположенного в селе Казинка Грязинского района Липецкой области. Стоимость объекта площадью 2 тыс. кв. м — 100 млн руб.

Здание двухэтажное. На первом этаже расположены продуктовый супермаркет с собственной пекарней и кулинарией, ресторан с печным комплексом, открытый ресторанный комплекс с 11 беседками на 110 мест, детская зона и живой уголок. На втором — трехзвездочная гостиница на 17 номеров (согласно сайту комплекса, стандартный двухместный номер на одну ночь стоит 2,8 тыс. руб., люкс — 4 тыс. руб.), банкетный, конференц-зал на 100 мест.

Также на территории объекта расположен банный комплекс, включающий в себя сауну, хаммам, кедровую бочку, бассейн, две комнаты отдыха, бильярдный стол. Кроме того, там работает водно-развлекательный комплекс, включающий в себя три открытых бассейна на 400 кв. м, джакузи, водные горки для детей и взрослых, VIP-зону с шезлонгами, кафе на 300 кв. м, волейбольную площадку, стандартную пляжную зону с шезлонгами. Есть парковка на 65 мест.

По мнению владельцев, вложения в покупку комплекса окупятся в течение семи лет. По собственным данным комплекса, его юрлицом выступает ООО «МПК Чернышевой». По данным Rusprofile.ru, оно было зарегистрировано в селе Казинка в 2004 году. Уставный капитал — 235 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. По собственным данным, компания производит сосиски, сардельки, шпикачки, колбасу, полуфабрикаты. Выручка ООО в 2022 году выросла на 8% и составила 1,4 млрд руб. (в 2021-м — 1,3 млрд руб.), чистая прибыль увеличилась на 167% и составила 93 млн руб. (2021-й компания закончила с убытком в 139 млн руб.). 50% компании у ее генерального директора Владимира (Анатольевича) Соломенцева, еще 50% — у Андрея (Анатольевича) Соломенцева. Господа Соломенцевы в равных долях владеют и ООО «Кондитерский дом Чернышевой», директором которого выступает Андрей Соломенцев. Компания специализируется на производстве хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Алина Морозова

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