Пассажиров неисправного Boeing доставят из Москвы в Сочи резервным судном

Пассажиров самолета Boeing-737, вернувшегося в аэропорт Шереметьево из-за неисправности, доставят в Сочи резервным воздушным судном. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«В настоящее время пассажиры ожидают прибытия резервного воздушного судна. Технические специалисты авиакомпании выясняют причину срабатывания сигнализации»,— отметили в Росавиации.

После вылета на борту авиалайнера сработала сигнализация о проблеме в системе кондиционирования самолета. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. Уточняется, что сбой не оказывал негативного влияния на безопасность полета воздушного судна. В 12:07 судно благополучно приземлилось в аэропорту Шереметьево. Пассажиры были высажены в штатном режиме.

Татьяна Ручкина

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