Фонд имущества Петербурга отказался от иска к АРИН

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по иску АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» к ООО «Агентство развития и исследований в недвижимости» (АРИН). Истец требовал взыскать с ответчика 5,2 млн руб. неосновательного обогащения, пишет «Деловой Петербург».

По предварительной информации, АРИН получил эту сумму без законных оснований при продаже активов СПб ГУП "МПБО–2" в 2022 году, когда агентство было привлечено Фондом к предпродажной подготовке и поиску покупателя.

Единственным участником аукциона стал АО "Невский экологический оператор" (НЭО), купивший лот почти за 450 млн рублей. Комиссия по сделке составила 2,5% от продажной цены — АРИН досталось 5,2 млн рублей.

В мае 2023 года Фонд подал иск к АРИН о взыскании неосновательного обогащения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что руководство Фонда имущества Петербурга отправили под домашний арест. Топ-менеджеров и предпринимателей подозревают в махинациях при продаже городской недвижимости.

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