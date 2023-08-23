Нейросети подключают к найму

Сотрудников на госслужбу будут нанимать с помощью искусственного интеллекта. Такой эксперимент стартует с 1 сентября, это следует из проекта постановления правительства, которое опубликовало Минцифры. Первым на него обратили внимание «Ведомости». Для этих целей власти планируют использовать платформу «Государственные кадры». По словам собеседника издания, на ней можно будет найти и провести отбор кандидатов, поставить задачи и оценить эффективность сотрудников. На первом этапе к эксперименту подключатся Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и подведомственные им организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нейросети нередко применяют для рекрутинга, подчеркнул гендиректор разработчика интеллектуальных систем «А-Я эксперт» Роман Душкин. Правда, риски их использования тоже стоит учитывать, замечает эксперт:

«Применение методов искусственного интеллекта для подбора чего бы то ни было в каких бы то ни было областях — это одна из обычных задач, и решается она средствами так называемых рекомендательных систем.

Самый простой пример, с которыми мы все встречаемся чуть ли не каждый день, — это предложения в онлайн-магазинах чего-нибудь докупить в свою корзину.

А если мы в качестве товара, образно говоря, будем рассматривать резюме специалиста, которого надо подобрать под вакансию, то фактически задача та же самая: нужно взять множество предложений и множество анкет соискателей и найти, какая из них наиболее соответствует определенной вакансии, а также предложить, возможно, другие резюме взамен, если первое не подойдет.

Между тем здесь, как всегда, есть риски этического характера. Современные системы ИИ, основанные на нейросетевых технологиях, плохо интерпретируются.

Соответственно, не исключена некая ситуация, когда обученная модель может внутри себя иметь какие-то предубеждения, которые в конечном итоге могут привести к дискриминации той или иной социальной группы по совершенно любому признаку. При этом потом невозможно будет понять, как это исправить».

Эксперимент продлится до ноября 2024 года. В Минцифры не уточнили размер вложений в систему «Госкадры». По мнению собеседников «Ведомостей», речь может идти о 100 млн руб.

Крупный бизнес также использует искусственный интеллект для найма сотрудников, однако пока это не массовая практика, отметила управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова:

«В каких задачах это наилучшим образом применимо? Там, где нужно, например, отсечь нерелевантные резюме или быстро провести скоринг кандидатов. Это проще всего делается на стандартизированных позициях, там, где уже четко понятен профиль, спектр компетенций и даже портрет конкретного кандидата.

Ведь его составление — это тоже отдельная инициатива в крупных бизнесах, когда проводится много разных исследований: а кто, например, на позиции селф-менеджера будет наиболее эффективен, мужчина или женщина, какого возраста, с какими жизненными ценностями и так далее.

Но пока, к сожалению, полный цикл эти инструменты еще на себя взять не могут, и не очень понятно, когда именно это станет возможным.

Больших технических рисков здесь нет, только повышать точность, что долго, дорого и требует большого объема данных».

К 2030 году власти планируют использовать искусственный интеллект не только для подбора кадров, но и для построения стратегии развития сотрудников на госслужбе.

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Елена Иванова