Жителя Сочи арестовали за публикацию экстремистской символики в День госфлага РФ

Жителя Сочи привлекли к ответственности за демонстрацию символики экстремистской организации. Как сообщает пресс-служба УВД по Сочи, публикация появилась в День государственного флага РФ.

Полицейские установили личность автора данной публикации. Им оказался 31-летний житель курорта.

На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Суд признал его виновным и арестовал на семь суток.

В Апшеронске за пропаганду атрибутики и символики экстремистской организации привлекли к ответственности двух осужденных из исправительной колонии строгого режима. Каждого из них оштрафовали на 1 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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