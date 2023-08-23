Двух осужденных из колонии Апшеронска оштрафовали за экстремистские татуировки

Двух осужденных из исправительной колонии строгого режима в Апшеронске привлекли к ответственности за пропаганду атрибутики и символики экстремистской организации. Апшеронский райсуд суд назначил каждому арестанту штраф в размере 1 тыс. руб., отметили в прокуратуре района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Установлено, что на теле указанных лиц имеются татуировки в виде изображения символики организации, признанной решением Верховного суда Российской Федерации экстремисткой… Учитывая, что лица, отбывающие наказание, осознавали, что публично демонстрируют их, указанные изображения видят иные осужденные, отбывающие наказание, прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ»,— отмечено в сообщении надзорного ведомства.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram