Облсуд оставил под стражей челябинца, 14 лет державшего в плену женщину

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей Владимиру Ческидову, обвиняемому в похищении человека и убийстве. Решение принято 23 августа, сообщает пресс-служба облсуда.

Постановление Центрального районного суда Челябинска от 1 августа пытался обжаловать адвокат горожанина, который просил избрать подзащитному более мягкую меру пресечения, не связанную с связанную с изоляцией от общества. Апелляционная инстанция признал решение об аресте Владимира Ческидова обоснованным и законным.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 51-летнего жителя челябинского поселка Смолино задержали сотрудники правоохранительных органов в конце июля. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: п. «в» ч. 2 ст. 126 (похищение человека), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Также в похищении человека обвиняется 72-летняя мать челябинца.

По версии следствия, осенью 2009 года Владимир Ческидов познакомился с девушкой, которой на тот момент было 19 лет, и пригласил ее к себе домой. Там он запер знакомую в отдельной комнате и удерживал 14 лет, угрожая убийством и подвергая сексуальному насилию. Кроме того, следователи установили причастность челябинца к убийству другой женщины в 2011 году. Преступление вскрылось после побега пленницы 30 июля. Женщина смогла вырваться, когда похитителя госпитализировала скорая психиатрическая помощь.