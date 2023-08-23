Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Облсуд оставил под стражей челябинца, 14 лет державшего в плену женщину

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей Владимиру Ческидову, обвиняемому в похищении человека и убийстве. Решение принято 23 августа, сообщает пресс-служба облсуда.

Постановление Центрального районного суда Челябинска от 1 августа пытался обжаловать адвокат горожанина, который просил избрать подзащитному более мягкую меру пресечения, не связанную с связанную с изоляцией от общества. Апелляционная инстанция признал решение об аресте Владимира Ческидова обоснованным и законным.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 51-летнего жителя челябинского поселка Смолино задержали сотрудники правоохранительных органов в конце июля. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: п. «в» ч. 2 ст. 126 (похищение человека), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Также в похищении человека обвиняется 72-летняя мать челябинца.

По версии следствия, осенью 2009 года Владимир Ческидов познакомился с девушкой, которой на тот момент было 19 лет, и пригласил ее к себе домой. Там он запер знакомую в отдельной комнате и удерживал 14 лет, угрожая убийством и подвергая сексуальному насилию. Кроме того, следователи установили причастность челябинца к убийству другой женщины в 2011 году. Преступление вскрылось после побега пленницы 30 июля. Женщина смогла вырваться, когда похитителя госпитализировала скорая психиатрическая помощь.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...