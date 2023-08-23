Минпромторг намерен к 2030 году нарастить объем экспортных поставок до $150 млрд

Минпромторг России намерен в ближайшие годы восстановить объем экспортных поставок. По словам главы министерства Дениса Мантурова, в 2030 году отгрузки иностранным партнерам России могут достичь почти $150 млрд.

«Несмотря на текущий спад, который вызван текущими ограничениями, ставим себе задачу в ближайшие годы последовательно восстанавливать объемы отгрузок нашим иностранным партнерам. А в 2030 году в части индустриального экспорта максимально приблизиться к планке $150 млрд»,— сказал господин Мантуров на заседании правительства, представляя стратегию развития российской промышленности до 2035 года (цитата по «РИА Новости»).

Для наращивания объема экспортных поставок Минпромторг намерен продолжать переориентацию товарных потоков в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Кроме того, по словам Дениса Мантурова, Минпромторг будет активно содействовать открытию индустриальных зон в России на зарубежных рынках.

«Президент в начале месяца поддержал продление ключевых программ стимулирования экспорта после 2024 года. Это послужит весомым подспорьем для проектов технологического суверенитета, которые ориентированы не только на внутренний рынок, но и на внешний»,— заключил глава Минпромторга.

По данным ФТС, российский товарный экспорт в 2022 году установил рекорд в истории — $591,5 млрд. Профицит торговли товарами также оказался рекордным — $332,4 млрд. Основная доля экспорта пришлась на товары, не попавшие под санкции или же включенные в санкционный список только в конце 2022-го, например, сырая нефть. При этом импорт сократился на 12% — до $259 млрд.

Подробнее о стратегии экспортного регулирования правительства — в материале «Ъ» «Экспорту добавляют гибкости».

Милена Костерева