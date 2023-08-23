Мэр Самары получила почетный знак губернатора «За труд во благо земли Самарской»

Глава Самары Елена Лапушкина удостоилась почетного знака губернатора «За труд во благо земли Самарской». Она получила награду из рук главы региона Дмитрия Азарова. Об этом сообщает областное правительство.
«Очень рад слышать отзывы о городе, каким чистым он стал. Готов и дальше вам помогать, особенно в том, о чем сердце у нас болит - это исторический центр нашего города»,— приводятся в сообщении слова Дмитрия Азарова.
Как сообщает правительство со ссылкой на главу Самары, в настоящее время создается концепция развития территории исторического поселения в городе. На сегодняшний день подготовлены два пилотных проекта. Их презентация состоится в ближайшее время. Ранее министрам образования, здравоохранения и управления финансами Самарской области были присвоены почетные звания.