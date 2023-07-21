Министрам образования, здравоохранения и управления финансами Самарской области присвоены почетные звания

В Самарской области министрам Андрею Прямилову, Армену Беняну и Виктору Акопьяну присвоены почетные звания за вклад в развитие региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Министру управления финансами региона Андрею Прямилову присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Самарской области». Министру здравоохранения Армену Беняну присовено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области» за значительный вклад в развитие здравоохранения, министру образования Виктору Акопьяну — почетное звание «Заслуженный работник образования» за значительный вклад в развитие системы образования.

Кроме того, почетным знаком «За служение людям» удостоен начальник управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко.

Несколько дней назад глава Самары Елена Лапушкина получила почетный знак «За труд во благо земли Самарской».