«Биннофарм Групп» выступит генеральным партнером GMP-конференции

Ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» выступит в качестве генерального партнера одного из главных отраслевых мероприятий – VIII Всероссийской GMP-конференции с международным участием, которая пройдет 27-29 сентября 2023 года в Екатеринбургском МВЦ «Екатеринбург-Экспо».



Организатором конференции выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик».

«Биннофарм Групп» имеет глубокую экспертизу в вопросах интеграции и развития надлежащих практик на фармацевтическом производстве. Все пять производственных площадок компании сертифицированы по международным стандартам GMP. В связи с увеличением спроса на отечественные лекарственные препараты, а также расширением международной экспансии, в том числе развитием продуктового портфеля в странах СНГ, «Биннофарм групп» с 2023 года подтверждает соответствие своих площадок требованиям GMP ЕАЭС.

Наала Гривапш, корпоративный директор по качеству ООО «Биннофарм групп»:

«Компания «Биннофарм Групп» объединяет пять производственных площадок в разных регионах страны с персоналом порядка 4 000 человек. За последние три года мы создали единую корпоративную систему качества, унифицирующую подходы и процессы на производственных площадках. Разработали корпоративные стандарты, внедрили компьютеризированные системы по управлению процессами качества и многое другое. Таким образом, наши производственные площадки отвечают всем международным стандартам и обеспечивают население качественными лекарственными препаратами».

Всероссийская GMP-конференция проводится с 2016 года и ежегодно собирает ведущих международных и российских экспертов фармацевтической отрасли, представителей органов государственной власти, руководителей и специалистов фармацевтических производств, представителей профессиональных объединений и сообществ, экспертов в области систем менеджмента качества и надлежащих производственных практик (GMP).

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ООО «Биннофарм Групп»