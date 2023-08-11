На проспекте Просвещения снесут 580-метровый нелегальный павильон

Сотрудники городского комитета по контролю за имуществом (ККИ) приступили к подготовке сноса торгового павильона, размещенного на проспекте Просвещения в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 580-метровый торговый объект разделен на 8 секций и занимает 4 земельных участка, два из которых используются законно, но с нарушением условий договора.

Вторая половина территории нелегально занята под 7 торговых секций, где разместились магазины и точка общепита. Ранее между городом и юридическим лицом был заключен договор аренды, однако, в середине 2019 года он был расторгнут.

«За незаконное размещение части торгового объекта юридическое лицо привлекалась к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей. На сегодняшний день долг по арендной плате перед городом составляет более 67 тыс. рублей»,— уточнили в пресс-службе ККИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Репино начали снос трехэтажного ресторана.