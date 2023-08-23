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Коммерсантъ FM
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Страховщики подняли премии для черноморских судов из-за «военных рисков»

Страховые компании, которые работают с судами, заходящими в черноморские порты России, уведомили фрахтователей об увеличении премий за «военные риски». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех трейдеров. Размер рисковой премии, по данным этих источников, вырос с 1% до 1,2–1,25% от стоимости груза.

Изначально премия за так называемые военные риски была введена и добавлена к общим расходам на страхование танкеров в 2022 году после начала конфликта на Украине. Но после выхода России из зерновой сделки в июле 2023 года такие риски, отмечает агентство, еще больше выросли. «Объемы, поступающие из России, связаны с более высокими рисками, чем другие, хотя текущая ситуация дает страховщикам много оснований повышать цены для всех, кто работает в российских черноморских портах»,— сказал агентству один из трейдеров.

По словам трейдеров, повышение в основном коснулось судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты. С новыми расценками стоимость рейса в Индию танкера класса Suezmax — а он может перевозить от 120 тыс. до 200 тыс. тонн нефти — вырастет на $200 тыс., а объем премии приблизится к $1 млн. Несмотря на то, что эта сумма невелика, она увеличивает общие затраты России на экспорт нефти, отмечает агентство. На пике поставок и санкционного кризиса, по данным Reuters, расходы российских компаний на страховку и транспортировку одного танкера составляли до $20 млн, то есть примерно треть от стоимости груза.

Алена Миклашевская

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