Власти Кении готовы реализовать проект ВСМ в Эфиопию и Южный Судан к 2040 году

Кения планирует начать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в 2025 году в соседние Эфиопию и Южный Судан. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Lapsset Corridor Development Authority — агентство, которое реализует масштабный инфраструктурный проект в регионе.

Проект предусматривает прокладку 3 тыс. км электрифицированных железнодорожных путей, которые свяжут новый морской порт в Ламу и город Исиоло в центральной части Кении, после чего дорога разветвится на три направления: в столичные города Аддис-Абебу, Джубу и Найроби. Стоимость строительства такой ВСМ оценивается в $13,8 млрд.

Власти Кении планировали создание ВСМ в стране еще с 1970-х годов, на протяжении полувека разрабатывалось несколько проектов, но ни один из них даже не начинали реализовывать. Нынешний проект является частью правительственной программы Vision 2030 и масштабного инфраструктурного проекта Lapsset Corridor Program, который также включает в себя строительство морского порта, автомобильных магистралей, нефтепроводов, трех аэропортов и трех курортных городов. Собственно, строительство первой ветки ВСМ, которая соединит столицы Кении и Эфиопии, завершится как раз примерно в 2030 году. А новую железную дорогу в Южный Судан власти Кении надеются провести лишь к 2040 году.

Кирилл Сарханянц