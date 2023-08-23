Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор проверили ход работ по повышению надежного электроснабжения южноуральцев

Сегодня во время рабочей поездки губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор осмотрели модернизированные и строящиеся электросетевые объекты в Сосновском районе Челябинской области и в Челябинске.



Фото: предоставлено пресс-службой филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго»

Сосновский муниципальный район, расположенный в непосредственной близости к Челябинску, является районом с активной застройкой; как и другие динамично развивающиеся территории, находится на особом контроле у специалистов челябинского подразделения ПАО «Россети Урал».

Одна из целей поездки – проверить ход реализации мероприятий масштабной программы повышения надежности и качества электроснабжения жителей Сосновского района, включая реконструкцию ключевых центров питания, существующей и строящейся сети для обеспечения дополнительной надежности.

«Мероприятия по улучшению качества электроэнергии включены в инвестиционную программу компании на 2023 – 2024гг. Объём инвестиций, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей в восьми муниципальных образованиях, в том числе и в Сосновском районе Челябинской области, в 2023 году составляет более 620 миллионов рублей», - сказал Александр Пятигор, отметив, что работа по развитию электросетевой инфраструктуры идет в конструктивном диалоге и слаженном взаимодействии с Главой региона Алексеем Текслером и Правительством Челябинской области, администрацией района.

Поездка началась с деревни Медиак Мирненского сельского поселения. С 2019 по 2023 гг. в компанию поступило 42 обращения от жителей д. Медиак по поводу качества электроснабжения. Для того, чтобы в корне изменить ситуацию и обеспечить надежное электроснабжение для жителей деревни, энергетики в сжатые сроки провели реконструкцию распределительных сетей 0.4 – 10 кВ протяженностью 6 километров с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Современный высокотехнологичный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы, широко применяется в частном секторе.

Участники поездки отметили, что в результате выполнения комплекса технических мероприятий повысилась надежность электроснабжения жителей д. Медиак, д. Ключевка, п. Казанцево, п. Кисегаченский, п. Вавиловец, п. Кайгородово. До конца 2023 года энергетики увеличат установленную мощность на нескольких подстанциях: выполнят первый этап реконструкции электроподстанции (ПС) 110/10 кВ «Кременкуль» с установкой трансформатора на 16 МВА, а также реконструкцию ПС 35/10 кВ «Долгая» с установкой трансформатора 6,3 МВА.

«Большое количество жалоб у нас периодически возникает по качеству и надежности электроснабжения. Особенно в пригородах Челябинска, в Сосновском, Красноармейском районах. И на последней прямой линии было много обращений от жителей. Понимая эту проблематику, мы совместно с «Россети Урал» договорились о реализации дополнительных мероприятий, были выделены средства. И в 8 районах области, в первую очередь в Сосновском районе. Всего будут реализованы мероприятия в 23 населенных пунктах, из них 16 расположены в Сосновском районе. Всего энергетики произведут замену 100 км электросетей, выполнят строительство и переустройство 23 трансформаторных подстанций», - отметил Алексей Текслер.

Следующей остановкой на маршруте рабочей поездки главы региона Алексея Текслера и главы «Россети Урал» Александра Пятигора стала строительная площадка электроподстанции (ПС) 110/10 кВ «Кременкуль» вблизи села Кременкуль Сосновского района.

Работы на площадке идут полным ходом, работает спецтехника. На первом этапе реконструкции до конца 2023 г. энергетики установят силовой трансформатор мощностью 16 МВА, а также произведут замену ключевого энергооборудования 110 и 10 кВ; на втором этапе в 2024 году здесь будет установлен второй силовой трансформатор 16 МВА. Все оборудование российского производства, отвечающее стандартам безопасности и надежности.

«Ввод в строй подстанции «Кременкуль» обеспечит надежное электроснабжение жителей 13 населенных пунктов Сосновского района и потребности в дополнительной мощности для динамично развивающегося пригорода Челябинска, выполнение порядка 300 новых технологических присоединений в 2023 году и около 500 - в 2024, а также в дальнейшем позволит беспрепятственно реализовывать подключение новых клиентов к электросетям компании», - заметил Александр Пятигор.

Рабочая поездка завершилась на одном из приоритетных энергообъектов компании в Челябинске: электроподстанция (ПС) 110/10 кВ «Паклинская» обеспечивает надежное электроснабжение северо-западных районов мегаполиса, жилых кварталов, предприятий, социально значимых объектов.

«Паклинская» подстанция заходит в реконструкцию, будут заменены два трансформатора, которые увеличат возможности подстанции для новых потребителей. Как раз в этом районе у нас строятся новые социально важные объекты: СЗК «РМК Арена», Межуниверситетский кампус международного уровня, крытый футбольный манеж на Университетской набережной. И для реализации этих проектов тоже нужна дополнительная энергия. Коллеги из «Россети Урал» реализуют мероприятия и успешно решат эту задачу», - подчеркнул Алексей Текслер.

Реконструкция подстанции предполагает увеличение установленной мощности до 80 МВА с заменой двух силовых трансформаторов, которые будут перемещены с ПС 110 кВ «Массивная». На время перемещения силовых трансформаторов электроснабжение потребителей будет обеспечивать мобильная модульная подстанция: ММПС ОКСАНА 110/10/6 кВ обладает полным функционалом стационарной подстанции и при этом имеет вес и габариты, позволяющие перевозить ее по дорогам общего назначения и устанавливать на ограниченных площадях.

«С 2018 по 2022 год в развитие электросетевой инфраструктуры Южного Урала наша компания инвестировала порядка 15 млрд рублей. Если говорить про планы, то в текущем году мы направим на модернизацию электросетевых объектов, включая технологическое присоединение свыше 5,5 млрд рублей. И плюсом запланировано еще 12 млрд рублей - с 2024 по 2028 год. То, что сейчас мы скорректировали и ждем утверждение, это не говорит о том, что это окончательные объемы инвестиций. Мы ежегодно ведем корректировку инвестпрограммы в первую очередь на предмет приоритизации объектов и необходимости этих мероприятий, синхронизируя свои планы с планами развития региона. На целевую программу по повышению качества электроснабжения пригородов столицы Южного Урала в 2023 году мы направим более 620 млн рублей», - прокомментировал Александр Пятигор.

Компания «Россети Урал» – дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Уральском ФО, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Территория обслуживания – свыше 442 000 км. Производственный потенциал компании «Россети Урал» состоит из 42,7 тыс. подстанций общей мощностью порядка 42,7 ГВА, протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – более 165,8 тыс. км. В структуру «Россети Урал» входит 3 филиала, 2 дочерних общества, а также Учебный центр, осуществляющий дополнительную профессиональную подготовку специалистов электросетевого комплекса.

ОАО «МРСК Урала»