Жителя Самары обвинили в мошенничестве с соцконтрактом

Закончено расследование уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении жителя Самары. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По версии следствия, в 2022 году обвиняемый получил по социальному контракту 350 тыс. руб. на развитие бизнеса, а затем распорядился ими по собственному усмотрению в нарушении условий, предусмотренных контрактом»,— говорится в сообщении.

Правоохранители собрали достаточную доказательственную базу. В настоящее время утверждено обвинительное заключение по делу. Его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее участник самарской банды «черных риелторов» Юлия Сятищева не смогла выйти на свободу. Куйбышевский районный суд Самары отказал ей в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Она была осуждена в ноябре 2019 года за участие в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Георгий Портнов