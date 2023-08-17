«Черному риелтору» из Самары отказано в УДО

Участник самарской банды «черных риелторов» Юлия Сятищева не смогла выйти на свободу. Куйбышевский районный суд Самары отказал ей в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). В настоящее время осужденная продолжает отбывать наказание в исправительной колонии № 15. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Причиненный преступлением ущерб осужденная не возместила, за время содержания в исправительной колонии с положительной стороны себя не проявила, в связи с чем судом вынесено решение об отказе в удовлетворении ходатайства»,— говорится в сообщении.

Ранее следствие установило, что Юлия Сятищева была участницей банды «черных риелторов» Ирины Тюменцевой и Оксаны Пименовой. Вместе с обычными гражданами в ней состояли сотрудники областной регистрационной палаты и профессиональные риелторы. В деле фигурировало свыше 40 человек, которые переоформляли квартиры пенсионеров на третьих лиц, а затем продавали недвижимость.

Юлия Сятищева была осуждена в ноябре 2019 года за участие в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В декабре 2020 года апелляционная инстанция убрала из приговора ч. 2 ст. 210 УК РФ. При этом один из эпизодов мошенничества был переквалифицирован на покушение на преступление. Также срок заключения осужденной был сокращен до четырех лет двух месяцев.

Ранее Самарский областной суд вынес приговор бывшему риелтору Лилии Малебской и участникам руководимой ею организованной преступной группы Камилю Камилову, Людмиле Елчевой, Екатерине Бегуновой и Ольге Лобановой. Они были приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Георгий Портнов