Премия «Экспортер года» отметила лучшие предприятия в ЦФО

22 августа единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила победителей в Центральном федеральном округе.



Фото: предоставлено ООО «Полипласт-УралСиб»

Холдинг «Полипласт» занял первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес).

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, победителями стали как компании малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Экспорт компаний Центрального федерального округа охватывает практически все основные категории несырьевых товаров: от железнодорожных вагонов и малотоннажной химии до систем промышленного холода и оборудования для ТЭК», — отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

«Конкурс “Экспортер года”» имеет большое значение для развития экспортной деятельности, способствует привлечению внимания к успешным предприятиям и стимулирует развитие международной торговли», — уточнила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

ООО «Полипласт-УралСиб»