«Мираторг» запустил в Курской области семеноводческий центр за 850 млн рублей

Агропромышленный холдинг «Мираторг» запустил в деревне Ворошнево Курской области селекционно-семеноводческий центр за 850 млн руб. На объекте созданы 34 рабочих места, расчетная мощность предприятия — 27,4 тыс. т семян в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в правительстве региона, центр специализируется на подработке и протравливании семенного материала зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав. Семена в него будут поступать не только из Курской области, но и из других регионов: Белгородской, Орловской, Брянской областей и Ставропольского края.

О планах по созданию предприятия стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума-2022, где «Мираторг» и власти региона подписали соответствующее соглашение. Оно предполагало инвестиции в размере 847 млн руб. и открытие центра до конца 2023 года.

Как «Мираторг» строил селекционно-семеноводческий центр по производству семян многолетних трав на Орловщине — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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