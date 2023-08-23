Пермяки стали чаще использовать продвинутые смартфоны

Пермякиотказываются от телефонов с простым функционалом в пользу смартфонов. Жители края в последние два года активно меняют кнопочные аппараты на современные гаджеты. Доля абонентов МегаФона, которые используют смартфоны, за этот период увеличилась на 6 процентных пунктов – до 85%.



По данным оператора, рейтинг гаджетов, которые предпочитают пермяки, возглавляет китайский бренд Xiaomi. Его чаще можно встретить в руках у мужчин. Вторую строчку занимает Samsung, на третьем месте –Apple. Всего для звонков и выхода в интернет пермяки используют более 270 брендов смартфонов.

Среди телефонов с простым функционалом лидируют аппараты финской компании: чаще всего жители региона пользуются моделямиNokia 105 и «легендарной»Nokia1280, выпущенной более десяти лет назад.Однако число таких аппаратов в сети оператора за последние два года уменьшилось на 40%.

«Работа над качеством услуг, строительство новых объектов связи и модернизация телеком-объектов позволяют нам лидировать по скорости мобильного интернета как в Перми, так и в целом в Пермском крае. Абоненты оценили преимущество быстрой загрузкой видео и файлов: только с начала года число пользователей услуги pre-5G выросло в пять раз.Среднее потребление интернета у таких клиентов в настоящее время составляет около 40 гигабайт, что намного выше, чем у большинства пользователей», – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Для быстрого выхода в интернет с начала года оператор модернизировал сеть в 14 городах и 30 поселениях Пермского края, а также в районе аэропорта Большое Савино. Скоростной выход в интернет доступен и в популярных у путешественников локациях – архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», Кунгурской пещере, Каменном городе и многих других.