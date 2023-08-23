В Петербурге суд лишил шоумена Стаса Барецкого водительских прав

Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности шоумена, экс-участника группы «Ленинград» Станислава Барецкого. Певца лишили водительских прав сроком на 1 год, сообщили 22 августа в объединённой пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

Там уточнили, что в ночь на 9 августа Барецкий, двигаясь за рулем автомобиля «ВАЗ-21053» по Западному скоростному диаметру «совершил наезд на стрелу выездного шлагбаума», после чего продолжил движение дальше.

Как объяснил на заседании сам Барецкий, он действительно задел шлагбаум, но не знал, что это является ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что шоумена Станислава Барецкого избили у клуба на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

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