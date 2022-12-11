На Московском проспекте в Петербурге избили Стаса Барецкого

У клуба на Московском проспекте в Санкт-Петербурге избили шоумена Станислава Барецкого. Подробности произошедшего ранним утром 11 декабря он рассказал 78.ru.

По версии господина Барецкого, нападавшие явно его поджидали. В момент нападения шоумен был с охранником, врачи диагностировали у него ушибы лица, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Нападавшие унесли с собой телефон и 120 тыс. руб.

«Напали на меня пять человек кавказской внешности, но там и русский был. Я выходил, а они на меня налетели. Был в тот момент с охранником, и мы с ним вдвоём отмахивались, просто я ещё был немножко подшофе. Один крикнул «За Украину», а потом я слышал, как они наносили мне удары. Там целенаправленно было все, не случайна вся эта тема»,— говорит сам господин Барецкий.

Свое избиение шоумен связывает с ритуальным бизнесом, с которым он связан. «Я, конечно, не такая крупная шишка, но известный в этом мире человек. Напугать, видимо, хотели. Меня уже предупреждали, чтобы не совался — мы с крематориями сейчас работаем, а они не хотят этого. Мы делаем дешевый ценник, так что, может, поэтому»,— предположил господин Барецкий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Григорий Лепс с охранниками избил посетителя петербургского бара на Московском проспекте. Причиной драки могла стать несостоявшаяся партия в нарды.

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