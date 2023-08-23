Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новой разработке российской компании, которая призвана облегчить задачи сотрудникам склада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

«Яндекс Маркет» готовится расширить парк собственных роботов-помощников. К запуску готовится модель Dilectus, которая должна перемещать коробки с товарами из мест хранения в зону комплектации и обратно. Аппарат работает с грузами весом до 35 кг и одновременно может перевозить до девяти коробок.

По задумке компании, робот поможет людям сэкономить время и силы: сотрудникам не придется ходить по складу в поиске товара, а затем выносить его оттуда или заносить обратно в зону хранения. Работники «Яндекс Маркета» смогут сосредоточиться на сборке заказов в зоне комплектации.

Процессы также должны ускориться за счет инженерных решений. Создатели Dilectus добавили в него механизм захвата — грабер. Последний автоматически снимает со стеллажей не только ближайшие коробки, но и находящиеся за ними, что, в свою очередь, позволяет разместить на полках больше товаров и, вероятно, повысить вместимость склада.

Команда создателей уже протестировала Dilectus в центре робототехники «Яндекса». Сейчас работу аппарата оценивают в одном из дарксторов сервиса. На следующем этапе проверки робот отправится в крупнейший логистический комплекс «Маркета» в подмосковном Софьине. Там разработчики будут испытывать Dilectus в специально выделенной зоне.

Напомню, это уже третий по счету робот собственной разработки «Яндекс Маркета». Компания уже создала для своих складов инвентаризатор Spectro, который сканирует палеты с товарами, а перемещением тяжелых грузов занимается робот Motus.

Работа всех этих машин призвана избавить сотрудников от перемещений по складу и организовать автоматическую работу в местах хранения.