Lucid Motors назвал дату премьеры электрокроссовера Gravity

Компания Lucid Motors назвала дату премьеры электрического кроссовера Gravity, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на главу американского автопроизводителя Питера Роулинсона.

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Фото: Lucid Motors Lucid Gravity

Фото: Lucid Motors

По словам господина Роулинсона, в настоящее время около 30 предсерийных прототипов проходят различные испытания и тесты перед запуском новинки в производство. Премьера серийного Lucid Gravity запланирована на ноябрь 2023 года.

Напомним, в настоящее время единственной моделью Lucid Motors является электрический седан Lucid Air в различных модификациях.

Максим Вершинин

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