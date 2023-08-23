Lucid Motors назвал дату премьеры электрокроссовера Gravity

Компания Lucid Motors назвала дату премьеры электрического кроссовера Gravity, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на главу американского автопроизводителя Питера Роулинсона.
Lucid Gravity
Фото: Lucid Motors
По словам господина Роулинсона, в настоящее время около 30 предсерийных прототипов проходят различные испытания и тесты перед запуском новинки в производство. Премьера серийного Lucid Gravity запланирована на ноябрь 2023 года.
Напомним, в настоящее время единственной моделью Lucid Motors является электрический седан Lucid Air в различных модификациях.
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