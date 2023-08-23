На Алтае туриста, застрявшего из-за снега на высоте 4 тыс. метров, спустили на тросе вертолета

В Республике Алтай спасатели МЧС сняли туриста с горы при помощи вертолета. Мужчина не мог спуститься сам из-за снега, который замел тропу, сообщает ГУ МЧС по региону.

Накануне в службе спасение поступило сообщение от тургруппы, что одиночный турист 1983 года рождения находится в палатке на высоте 4,4 тыс. метров. на гребне перед пиком «Делоне».

«Тропа и страховочные перила оказались засыпаны снегом, так как за ночь выпало большое количество осадков (до 70 см). О чем турист по рации сообщил на ближайшую туристическую стоянку», - сказано в сообщении спасателей.

Вертолет подлетел к туристу на максимально близкое расстояние, чтобы тот самостоятельно подцепился на крюк. Таким образом, мужчину доставили в на стоянку, уточняется, что его здоровью ничего не угрожало.

На прошлой неделе в регионе была эвакуирована вертолетом 14-летняя туристка из Москвы. Девушка при прохождении маршрута повредила ногу. Туристическая группа из 10 человек, восемь из которых дети, совершала восхождение на перевал Немыцкого.

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Александр Киселев, Оксана Павлова