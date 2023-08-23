ОЭЗ «Кулибин» освободят от компенсационных выплат за вырубку деревьев

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске площадью 724 га будет освобождена от компенсационных выплат за вырубку деревьев и кустарников. Управляющее ею АО «Корпорация развития Нижегородской области» проллобировало законодательную поправку о том, на ОЭЗ не будет распространяться действие областного закона об озелененных территориях.

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Как пояснил представитель областного правительства, крупный проект по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно-производственных зданий и сооружений в ОЭЗ «Кулибин» нацелен на развитие территорий и инвестиций в Нижегородскую область. В границах льготной налоговой таможенной зоны есть заросшие участки, но это не лесной фонд – юридически они относятся к категории земель населенных пунктов, промышленности и другого специального назначения. Для строительства коммуникаций и дорог, инженерной подготовки площадок для инвесторов необходима вырубка растительности. Однако если управляющее АО или инвесторы будут тратиться на компенсации сноса зеленых насаждений, то инвестиционная привлекательность ОЭЗ в Нижегородской области значительно понизится по сравнению с льготными зонами в других регионах, считают в региональном правительстве.

Комитет по экологии заксобрания Нижегородской области рекомендовал принять внесенную губернатором поправку в двух чтениях. Ранее депутаты освободили от уплаты компенсации на сумму около 190 млн руб. компанию «Аэропорты регионов», управляющую нижегородским аэропортом, вокруг подлетной зоны которого потребовалось расчистить лес.

Иван Сергеев