На конкурс «Лучшая жилищная организация» в Пермском крае заявилось 27 УК и ТСЖ

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» завершил прием заявок на участие в ежегодной акции «Лучшая жилищная организация». На победу претендуют 27 управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Победители будут отмечены подарками, которые могут быть направлены на благоустройство территории либо на иные проекты, которые повысят качество жизни жильцов.



Принять участие в акции и могут жилищные организации (УК, ТСЖ, ЖСК), которые:

• имеют действующий договор с «Т Плюс»;

• используют «Личный кабинет» и ведут электронный документооборот с ПАО «Т Плюс»;

• вовремя передают показания счетчиков, а также надлежащим образом обслуживают эти приборы;

• своевременно оплачивают энергоресурсы;

• не имеют судебных споров с компаниями Группы «Т Плюс»;

• выполняют рекомендации по подготовке домов к отопительному сезону.

Итоги акции будут подведены до 25 ноября, а до 31 декабря «ЭнергосбыТ Плюс» вручит подарок победителю.

С подробными условиями акции «Лучшая жилищная организация» можно ознакомиться на сайте, по телефону 8 (800) 700-10-32 и в офисах обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«ЭнергосбыТ Плюс» всегда старается поддержать самых ответственных участников жилищно-коммунального рынка в регионе. Это укрепляет наши партнерские отношения и стимулирует жилищные организации к добросовестному исполнению своих обязанностей, что в первую очередь положительно сказывается на комфорте жизни в обслуживаемых домах», — отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

В 2019-2022 годах в акции «Лучшая жилищная организация» приняли участие более 100 жилищных организаций из Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского. Среди победителей представители управляющих организаций «Аркадия Гайдара, 11А», «Анри Барбюса 53», «Берег-7», «Дома ПГУ», «Холмогорская, 2г», «Уинская, 17», «Юрша, 72», ЖК 47, «Люблинская, 24», «Никулина, 8», «Бульвар Гагарина, 44а» и ЖСК 72. Им вручили сертификаты на проведение благоустройства придомовых территорий.

Справочно АО «ЭнергосбыТ Плюс» — объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс» с филиальной сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика, что означает обязанность гарантированного обеспечения электроэнергией любого обратившегося к нам жителя или предприятия Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской области и Удмуртской Республики. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются компанией АО «Коми энергосбытовая компания». Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс». Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», ВЦ «Инкомус».

АО ЭнергосбыТ Плюс